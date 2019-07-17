وزير خارجية الوفاق: الموقف الدولي أخذ منحى مختلفا عن بداية العدوان على طرابلس

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طرابلس - سبوتنيك. قالت الخارجية في بيان لها، نقلا عن إحاطة لسيالة في البرلمان، اليوم الأربعاء، "قدم معالي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني السيد محمد الطاهر سيالة إحاطة أمام مجلس النواب بالعاصمة طرابلس. وأوضح معاليه في هذه الإحاطة الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية للتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بمختلف تخصصاتها".
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وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.
وقد أصدرت 6 دول بيانا مشتركا حول ليبيا وطالبت بالوقف الفوري للقتال المستمر في طرابلس.
وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
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