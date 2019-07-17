قطر تدين مقتل موظف بقنصلية تركيا في أربيل العراقية

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أدانت قطر، الأربعاء، مقتل موظف بالقنصلية التركية العامة في مدينة أربيل العراقية، في هجوم مسلح.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على "ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة العناصر الضالعة في الجريمة وتقديمها للعدالة وضمان عدم إفلاتها من المحاسبة".
وجدد البيان "موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".
وعبر عن "تعازي قطر لأسرة الضحية ولحكومة وشعب تركيا".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.
وأضاف البيان "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".
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