السفارة الأمريكية بأنقرة تدين بشدة الهجوم على موظفي القنصلية التركية بأربيل

أنقرة / توغرول جام / الخليج 365
أدانت السفارة الأمريكية في أنقرة، بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل بالإقليم الكردي شمال العراق.
وجاء في بيان على حسابات القنصلية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، " ندين بشدة الهجوم الشنيع الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في أربيل، ونعرب عن خالص تعازينا لذوي وأقارب وزملاء الدبلوماسي التركي".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن هجومًا مسلحًا غادرًا استهدف موظفي القنصلية التركية أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.
وأضاف البيان :" نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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