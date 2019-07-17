الخارجية العراقية: ندين الحادث الذي طال دبلوماسيا تركيا في أربيل

بغداد/ إبراهيم صالح / الخليج 365
أدانت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف دبلوماسيا من القنصلية التركية بمدينة أربيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، اطلعت عليه الخليج 365، "ندين الحادث الذي طال دبلوماسيا تركيا في أربيل، ومعه مرافق عراقي، وتسبب بإصابة شخص واحد".
وأضاف الصحاف، "مستمرون بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح غادر أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى استشهاده.
وأضاف البيان "نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت".
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