دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2 ستجلب متعقب لقياس كهربائية القلب

سامسونج ستضيف متعقب لقياس كهربائية القلب ECG لأول مرة في ساعاتها الذكية مع Galaxy Watch Active 2 القادمة.

تعمل شركة سامسونج على تحسين متعقبات قياس نبضات القلب في ساعاتها الذكية خلال الفترة القادمة مع إضافة متعقب لقياس إشارات القلب الكهربائية أو كهربائية القلب. وبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تضيف فيها الشركة مستشعر أو متعقب لقياس نبضات القلب، إلا أنها المرة الأولى التي تضيف متعقب قياس الإشارات الكهربائية ECG وهو ما يعطي كفاءة أعلى في قياس نبضات القلب وحالته.

وبحسب تقرير موقع Wareable، فإن الشركة ستطلق 3 نسخ من ساعتها Galaxy Watch Active 2 في حدث إطلاق نوت 10.

لكن ميزة متعقب الإشارات الكهربائية ECG لن تكون متاحة عند الإطلاق الرئيسي، بل ستصل لاحقًا للمستخدمين في 2020 من خلال تحديث يصل للساعة، حيث أن النسخ الأساسية ستحمل متعقب تقليدي لقياس نبضات القلب لكن بفعالية أعلى من النسخ السابقة مما يتيح قياس حالة القلب واشعار المستخدم في حال ارتفع النبض كثيرًا أو انخفض كثيرًا.

يُشار أن آبل قامت بإضافة متعقب قياس كهربائية القلب في الجيل الرابع من ساعتها الذكية، لكن هذا التحديث وصل بعد فترة من إطلاق الساعة. حيث قامت الشركة بإطلاق ساعتها الذكية في سبتمبر ومن ثم أرسلت تحديث متعقب ECG في ديسمبر من نفس العام، وهو الأمر الذي ستقوم به سامسونج على ما يبدو.

تأتي هذه الخطوة من سامسونج متأخرة، لكن هذه الميزة تحتاج موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وبالتالي ربما تكون سبب التأخر.

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وهذه الخطوة بالطبع تنطبق على باقي البلدان الكبيرة، ما يعني ضرورة الحصول على ترخيص لتسويق الساعة الذكية وميزتها.

وبحسب التقارير، فإن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch Active 2 ستصل بأحجام 40مم و44مم مع ثلاث نسخ مختلفة.

كما أن الساعة ستجلب معها أخر تحديث لنظام تشغيل وواجهة مستخدم سامسونج One UI بنسخة 1.5.

المصدر:

Wareable

التدوينة ساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2 ستجلب متعقب لقياس كهربائية القلب ظهرت أولاً على عالم التقنية.