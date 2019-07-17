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شريكة الحياة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

إن أجمل ما يخطُّه ويكتُبه القلم
وأروع ما يُسطّر في الأوراق والصُّحف
هو الحديث عن شريكة الحياة والعُمر.

 

فالزوجة أيّها الزوج هي شريكتُك
في حياتك وفي لحظاتك وفي أوقاتك
وفي كلّ تفاصيلك وأحزانك وأفراحك
منذ أن تستيقظ إلى أن تنام وهي
معك بقلبها وعقلها وروحها وجسدها.

 

إن الإهتمام بها هو اهتمام بسعادتك
فالزوجة الذي اختارتك من بين العالمين لتكون زوجاً وسنداً لها
لم تختارُك عبثاً ولا جبراً
بل قلبها الطاهر اختارك لها.

 

فكن أيّها الزوج مُنافساً لها
في الُحب والإحترام والإهتمام
فالزوجة لا تُريد منك أن
تقطِف زهور العالم لكي تُهديهِ لها
بل تُريد منك ابتسامة ووردة واحدة
وهذا كفيلٌ بأن يُسعد قلبها
وتكون مأسُورة بين يديك
عاشقةٌ لجمال عينيك.

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فلو تأملنا آيات القرآن
وأحاديث سيّد ولد عدنان
صلى الله عليه وسلم في الكلام
حول النساء والأنثى والزوجة
لوجدنا أنها في غاية الإحتواء
ككنزٍ في بحر عذبٍ أو نهرٍ
يُحيطه الناس لحمايته.

 

فالزوجة تستحق كل ما لديك
فهي قارورة عِطرك في الحياة
فاجعل حبّك لها يزداد كل ثانية
واهتّم بها كل دقيقة وراعِها كل لحظة

 

بقلم

محمد الهويشل

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