الإعلامية السعودية سماء الشريف تفتتح حلقات أغانينا على إذاعة صوت العرب بأربع أغنيات سعودية

صحيفة الخليج الإلكترونية تقدم الإعلامية السعودية “سماء سرور الشريف” اولى حلقات برنامجها “أغانينا” على إذاعه صوت العرب ، وذلك يوم السبت “20 / 7/ 2019 في تمام الساعه الخامسه بتوقيت السعودية . وأضحت “الشريف” أنها ستقدم أربع أغنيات سعودية ، وسوف تستعرض قصتها من خلال البرنامج . وأضافت أن حلقات البرنامج ستكون من عدة دول واولها المملكة العربيه السعودية ، وهي حلقات أعدها فريق كبير ومتميز من إذاعة صوت العرب ضمن خطته الجديدة التي يعمل عليها والبرنامج من إخراج حاتم العجمي .

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