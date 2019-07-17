أمانة عمان تقر تعليمات ترخيص " مركبات المطاعم المتنقلة "

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أقر مجلس أمانة عمان في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة تعليمات ترخيص المركبات " المطاعم المتنقلة " المعدة لممارسة المهن ضمن حدود الأمانة وشملت الشروط الخاصة بالحصول على الترخيص و الموقع و المركبة والعاملين وساعات العمل المقررة . وشملت إعداد وبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة وإعداد وبيع الحلويات والبوظة ، واشترطت عدم ممارسة أي مهنة أخرى . وأكد الشواربه أن مركبات المطاعم المتنقلة " موجهة لتشغيل الشباب الأردني ، وأن الأمانة ستقوم بطرح العطاء من خلال وسائل الإعلام المختلفة بمنتهى الشفافية لتحقيق العدالة والشمولية لكافة أبناء الوطن نهاية الشهر الجاري . ولفت إلى أن الشروط تشمل كافة عناصر المشروع فيما يتعلق بسلامة الغذاء المقدم والإشتراطات الصحية وسلامة المركبة وجاهزيتها من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة ترخيص المركبات . وبين انه سيسمح للشركات العالمية المعروفه في هذا المجال بالتقدم شريطة عدم الحصول على أكثر من ترخيصين لها لرفع مستوى التنافسية والأداء بين كافة العاملين في هذا القطاع .فيما لن يسمح بالحصول على أكثر من رخصة للشخص الواحد . كما صادق المجلس على إعفاء وزارة التربية والتعليم من رسوم التراخيص وغرامات التجاوز على الارتداد وغرامات بدل مواقف السيارات لمشاريع الابنية المدرسية ، بهدف تمكينها من القيام بمهامها . ووافق المجلس على إصدار الأمر التغييري رقم 4 لعطاء إنشاء وصيانة خطوط تصريف مياه الأمطار في منطقة تلاع العلي والعبدلي ومواقع متفرقة . وصادق على تمديد عقود الاستثمار لشركات ومؤسسات النقل العام المبرمة مع امانة عمان على ان تكون مدة التمديد لغاية 30 آب القادم بموجب ملحق عقد يشترط ان الامانة غير ملزمة بالتجديد او التمديد للعقود الاصلية لأي فترة لاحقه . وأقر المجلس مسودة الملحق رقم ( 1 ) للإتفاقية الموقعة مع مديرية الامن العام لتامين الحماية الامنية المسلحة لنحو 11 حديقة جديدة مقامة بمبادرة ملكية سامية ليصبح عدد الحدائق المشمولة بالاتفاقية وملحقها 24 حديقة . ووافق المجلس على إصدار تعليمات وآلية تقديم كفالة بنكية من أصحاب المهن المخالفة بهدف الحد من المخالفات التي يتم ممارستها من قبل بعض المنشآت الاقتصادية ومنها محلات بيع القهوة السائلة .

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