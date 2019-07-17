«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترحات تطوير الدليل الصناعي والمطار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المقترحات التطويرية لمطار الإمارة، والدليل الصناعي الأول الذي يضم إجراءات وخدمات 10 جهات محلية واتحادية ذات صلة بالقطاع الصناعي، وتوصيات المجلس الاستشاري في الإمارة بشأن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، كما اعتمد عدداً من مذكرات التفاهم المزمع إبرامها بين جهات محلية واتحادية لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.

اطلع المجلس على عدد من المراسيم الأميرية الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

جاء ذلك في اجتماع المجلس التنفيذي للشارقة، أمس الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بمكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية الشارقة.

وعرض الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، رد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسة المناطق الحرة، موضحاً أن المناطق الحرة في الإمارة حريصة على تعزيز التنافسية من خلال تطبيق التسهيلات والحوافز، وتقديم خدمات مميزة بما يخدم هذا القطاع الهام، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع من خلال رعاية الفعاليات الرياضية والاجتماعية والصحية والتعليمية، ضمن منظومة شاملة تخدم المجتمع في الجوانب كافة.

كما عرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رد الدائرة على توصيات المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة بشأن سياسة دائرة الطيران المدني، مشيراً إلى أن الدائرة حريصة على تطوير قطاع النقل الجوي، وجميع أنشطة الطيران في إمارة الشارقة، ومواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع الهام من مختلف الجوانب.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات التطويرية لمطار الشارقة الدولي، حيث استعرض علي بن سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أهمية المقترحات التي تأتي ضمن خطط المطار الرامية إلى توفير أفضل البيئات المحفزة للمسافرين، وشركات الطيران.

واعتمد المجلس دليل الشارقة الصناعي الذي من شأنه الإسهام في إيصال المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية الجديدة، والقائمة، للمستثمر، وللممارسة أنشطة القطاع الصناعي بكل سهولة ويسر من خلال بوابة إلكترونية واحدة.

ولفت سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن دليل الشارقة الصناعي يعد الأول من نوعه في الدولة، ويضم إجراءات وخدمات 10 جهات محلية واتحادية ذات الصلة بالقطاع الصناعي.

وتناول رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عدداً من مميزات الدليل الصناعي، منها إمكانية الوصول عن طريق الموقع الإلكتروني، أو من خلال مسح الرمز الشريطي (QR code)، وربط الدليل بقنوات التواصل لكل الجهات المشاركة، ومشاركة المعلومة مع الآخرين عبر قنوات التواصل الاجتماعي.