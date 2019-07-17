شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: التحالف الدولى يقتل إرهابيين اثنين فى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمن العراقى عن قيام التحالف الدولى بقتل إرهابيين اثنين فى محافظة نينوى شمال البلاد.

وقال الأمن - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة - إن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين داخل نفق غرب صخيريات ضمن محافظة نينوى.

وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عناصر من التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: التحالف الدولى يقتل إرهابيين اثنين فى محافظة نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.