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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. خسوف جزئي للقمر في سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت جميع مناطق المملكة، مساء اليوم، خسوفاً جزئياً للقمر بدأ عند الساعة 11:02 مساءً، وينتهي عند الساعة 02:00 صباحاً.
وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، أن هذا الخسوف شوهد في كل من قارات: آسيا، وأستراليا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.
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