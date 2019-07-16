شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. خسوف جزئي للقمر في سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت جميع مناطق المملكة، مساء اليوم، خسوفاً جزئياً للقمر بدأ عند الساعة 11:02 مساءً، وينتهي عند الساعة 02:00 صباحاً.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، أن هذا الخسوف شوهد في كل من قارات: آسيا، وأستراليا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.

Advertisements