دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق واجهة ONE UI 2.0 بالتزامن مع إطلاق ANDROID Q ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق الإصدار الثاني من واجهة ONE UI بالتزامن مع إطلاق جوجل للإصدار الثابت من نظام تشغيل ANDROID Q لاحقاً هذا العام.

جاءت واجهة ONE UI من سامسونج بتغيير كبير في واجهة المستخدم الخاصة بهواتف سامسونج الذكية، مع الكثير من المميزات التي حققت الإستفادة من نظام تشغيل Android 9 Pie عند إنطلاقه للمرة الأولى، ومن جديد تستعد العملاق الكوري لإطلاق واجهة ONE UI 2.0 بالتزامن مع إطلاق الإصدار القادم من نظام تشغيل الأندوريد.

ولقد تميزت واجهة ONE UI بتصميم قابل للتخصيص وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، كما جاء بتجربة سلسلة وواضحة تدعم المستخدم في إدارة الواجهة بيد واحدة، أيضاً جاءت الواجهة بالثيم المظلم.

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من جانب أخر أشارت تسريبات Sammobile إلى المميزات التي سيحصل عليها مستخدمي هواتف سامسونج مع واجهة ONE UI 2.0 ونظام Android 10 Q معاً، حيث من المتوقع أن تشمل واجهة One UI 2.0 نمط Focus الذي يعمل على تصميت التطبيقات لتفادي إزعاج المستخدم أثناء العمل.

يذكر أن التسريبات قد أشارت إلى أن هواتف Note 10 تنطلق بنظام تشغيل Android 9 Pie مع تحديث واجهة One UI 1.1، بينما ينطلق هاتف Galaxy S11 العام المقبل بواجهة One UI 2.1 ونظام Android 10 Q.

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هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق واجهة ONE UI 2.0 بالتزامن مع إطلاق ANDROID Q ظهر على التقنية بلا حدود.