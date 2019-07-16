دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تطلق كاميرة A7R IV بمستشعر إطار كامل بدقة 61 ميجا بيكسل وسعر 3500 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني رسمياً عن كاميرة A7R IV المميزة بتصميم بدون مرآة داخلية مع مستشعر بإطار كامل بدقة 61 ميجا بيكسل والتي تنطلق إلى الأسواق في شهر سبتمبر بسعر 3500 دولار.

تنطلق كاميرة A7R IV بمعالج جديد للصور يدعم إنتاج صور مميزة بتفاصيل أكثر دقة حتى مع ميزة التكبير، على أن تنطلق كاميرة A7R Mark IV للأسواق خلال شهر سبتمبر.

كما تتميز كاميرة A7R IV من سوني بنطاق ديناميكي مميزة ب15 نقطة توقف، مع 5 من محاور تثبيت الصورة، أيضاً تدعم الكاميرة تصوير مستمر عند 10 إطار لكل ثانية، مع ميزة التركيز التلقائي وAE في كل لقطة، كما تأتي تقنية التركيز التلقائي بميزة تحديد المشهد في 567 نقطة، مع تقنية signature من سوني لتعقب العين لدى الأشخاص والحيوانات أيضاً.

أيضاً تأتي كاميرة A7R IV للمرة الأولى بميزة التركيز التلقائي وتعقب العين في تسجيل الفيديو، كما تدعم كاميرة A7R IV تسجيل فيديو بدقة 4K مع S-Log 2/3 لدعم تحرير إحترافي لمحتوى الفيديو.

Advertisements

وتأتي كاميرة A7R IV بتحسينات في تجربة تسجيل الصوتيات من خلال نظام جديدة يعمل على إلتقاط الإشارات الصوتية الرقمية، كما تقدم سوني للكاميرة اثنان من الإكسسوارات الجديدة التي تحقق الإستفادة من النظام الصوتي مع ميكروفون shotgun بسعر 350 دولار، وعدة مكونة من ميكروفون XLR مع محول بسعر 600 دولار.

من جانب أخر تأتي كاميرة A7R IV بعدسات إلكترونية مميزة ب5.76 نقطة، كما تم إعادة تصميم مقبض الكاميرة، أيضاً تتميز بتصميم مقاوم للماء والأتربة، كما تدعم الكاميرة اثنان من الفتحات لذاكرة UHS-II SD، لذا نترقب إنطلاق الكاميرة إلى الأسواق في شهر سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع سوني تطلق كاميرة A7R IV بمستشعر إطار كامل بدقة 61 ميجا بيكسل وسعر 3500 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.