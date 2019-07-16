مشعل يشكر تركيا لاستضافتها ورعايتها للجرحى الفلسطينيين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعرب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، عن شكره لتركيا لاستضافتها ورعايتها جرحى "الاعتداءات الإسرائيلية" من الفلسطينيين.

جاء ذلك في لقاء جمع مشعل بعدد من الجرحى الفلسطينيين، الذين يتلقون العلاج في إسطنبول، بحسب بيان نشره موقع الحركة.

ونقل البيان عن مشعل قوله إن "جرحانا البواسل رسموا صورة المجد والبطولة، وقدموا أغلى ما يملكون من أجل فلسطين والأمة، ويستحقون من القريب والبعيد النصرة والوقوف إلى جانبهم"، مشيداً بتضحياتهم الكبيرة".

وأكد مشعل أنه "سيبذل وإخوانه في قيادة الحركة كامل الجهد، لتوفير مقومات الدعم للجرحى وعائلاتهم حتى استكمال علاجهم وعودتهم سالمين غانمين".

Advertisements

وشكر "تركيا على استضافتها للجرحى، ورعايتها لهم في المستشفيات الحكومية".

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.