“إنستجرام” تطلق وسائل جديدة للتصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني

جدة - عمرو شويل الرياض- رائد العنزي

أعلنت “إنستجرام”، عن طرح وسائل جديدة للتصدي لظاهرة التنمر الإلكتروني، والتي ترتكز على فهم عميق للطرق التي يتم بها التنمر، وكيفية استجابة الأفراد للتنمر.

وفي الأيام القليلة الماضية، بدأ في طرح خاصية جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي تقوم بتنبيه المستخدمين بأن تعليقهم يُعتبر مهينًا أو غير لائق، وذلك قبل نشره.

يتيح هذا التدخل لمستخدمي إنستغرام فرصة التراجع عن وضع تعليق غير لائق، كما يُجنب وصول إشعار هذا التعليق للمتلقي.

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وأظهرت الاختبارات أنّ هذه الخاصية شجعت بعض الأشخاص على التراجع عن تعليقاتهم المسيئة ومشاركة شيء آخر غير مسيء بمجرد أن أعادوا التفكير في تعليقاتهم.

بمجرد تقييد المستخدم لتفاعل شخص ما، ستكون تعليقات ذلك الشخص على مشاركاته مرئية لصاحب الحساب فقط.

ويمكن لصاحب الحساب اختيار أن تصبح تعليقات الشخص المقيد مرئية للآخرين، عن طريق الموافقة على إظهار التعليق، ولن يتمكن الأشخاص المقيدون من رؤية وقت نشاطك على إنستجرام، أو عندما تقرأ رسائلهم المباشرة.

والمنطق وراء خاصية التقييد الجديدة هو تردد الشباب في منع أو مطاردة أو الإبلاغ عن المتنمرين، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف، وخاصة إذا كانوا يتعاملون مع المتنمر على أرض الواقع.