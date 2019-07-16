شكرا لقرائتكم قتلى في هجوم انتحاري ببغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 16 يوليو 2019 - اخر تحديث في 16 يوليو 2019 / 16:21

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح مساء أمس الاثنين، بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين قرب حسينية للشيعة في جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفادت مصادر طبية وأمنية.



وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك في بغداد إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح" في الاعتداء.

من جهته، أورد ضابط في الشرطة برتبة مقدم أن "انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب حسينية أبو الفضل العباس في حي التراث"، في جنوب غرب العاصمة، تزامناً مع إقامة مجلس عزاء.

ولم تعلن أي جهة على الفور، مسؤوليتها عن الهجوم.

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وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم "داعش" الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.

لكنّ الجهاديين ما زالت لديهم خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصاً في المناطق الصحراوية الحدودية مع سورية، ولا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات مماثلة.

وفي حزيران (يونيو) الماضي، قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على حسينية للشيعة في شرق بغداد.

وقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصيب 15 آخرون في أيار (مايو) الماضي في هجوم نفّذه انتحاري فجّر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد.