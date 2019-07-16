"الحرية والتغيير":استئناف المفاوضات اليوم

تستأنف اليوم المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير بحسب قيادي رفيع في التحالف الذي يقود الاحتجاجات، في وقت عبّر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث، عن تفاؤله بقرب وصول الأطراف السودانية إلى اتفاق ينتقل بالبلاد من المرحلة الحالية إلى آفاق حكم بقيادة مدنية.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، أمس، كان لقاء جيداً ومثمراً، وعبّر عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية، ورئيس وزراء مستقل. وكشف المبعوث الأمريكي أنه بصدد التحدث مع جميع الأطراف في هذا الشأن.

وأوضح أن امريكا مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وأنها تريد أن ترى السودان وقد تجاوز المرحلة الحالية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقاً في هذا الشأن، حتى يتسنى دعمهم من المجتمع الدولي.

إلى ذلك، تبدأ اليوم من جديد المفاوضات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بشأن الإعلان الدستوري الحاكم للفترة الانتقالية، وبحسب القيادي في التحالف محمد سر الختم فإن اجتماعاً سيلتئم اليوم لتضمين الإعلان الدستوري المقترحات التي دفعت بها الجبهة الثورية.

وقال سيد أحمد لـ«البيان» إن المفاوضات ستبدأ بشكل رسمي من حيث انتهت في الجلسات السابقة، مؤكداً على وحدة تحالف قوى الحرية والتغيير،خاصة بعد تضمين مقترحات الجبهة الثورية.

فيما قالت مصادر، تحدثت لـ «البيان»، إن التكتل القائد للحراك بحث في اجتماعات ماراثونية خلال الأيام الماضية، الوثيقة المقدمة من الوساطة، وإنه اقترب من التوافق حول رؤية ستقدم غداً على الأرجح للوسيط.

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