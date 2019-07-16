11 إصابه في حادث تصادم بتنومه

أميرة الشهري صرح المتحدث الاعلامي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان هلال عسير باشر حادث تصادم على طريق بللسمر باتجاه تنومه بعدد من الفرق الاسعافيه. وقال : فور تلقي عمليات المنطقه بلاغ عن الحادث الساعه ٢٠:٤١ مساءً على الفور تم توجيه ٤فرق اسعافيه واتضح وجود ١١ اصابه متفرقه . وأضاف الشهري : تم التعامل مع الحالات وكان من بين الإصابات ٤حالات خطيره وحاله بسيطه تم نقلها الى عن طريق الفرق الاسعافيه الى مستشفى بللسمر ، وبقيه الحالات نقلت عن طريق جهات اخرى مشاركه بالموقع من بينها ٤ حالات نقلت عن طريق المواطنين.

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