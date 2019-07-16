التعليم تؤكد: لن تتأثر المزايا المالية للمعلمين والمعلمات بعد التسكين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة التعليم اليوم الاثنين أن المزايا المالية للمعلمين والمعلمات لن تتأثر بعد التسكين وربما تزيد لبعضهم.
كما أعلنت حسبما نقلت “الإخبارية” عن تشكيل لجنة لوضع القواعد التنفيذية للائحة الوظائف التعليمية مشيرة إلى استمرار صرف العلاوة لمدة 4 سنوات للمعلمين والمعلمات منذ بداية التسكين.. وأكدت أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات على اللائحة الجديدة أعلى من السابق وارتفاع العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
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