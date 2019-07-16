85 % مستوى تأييد مجتمع الدولة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي

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أكد استطلاع جديد للرأي حول الطاقة النووية، أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمستوى تأييد تجاوز الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، وهو من المستويات الأعلى في العالم، حيث ارتفع مستوى تأييد وفهم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة للبرنامج إلى 85% في نهاية 2018 مقارنة ب83% عام 2017.

أجرت شركة أبحاث السوق العالمية المستقلة «نيلسن»، هذا الاستطلاع عام 2018 بتكليف من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بهدف دعم وتطوير مبادراتها الخاصة بالتوعية والتثقيف في ما يخص البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لإتاحة كل المعلومات الدقيقة وذات الصلة أمام جميع فئات المجتمع الإماراتي.

وإلى جانب الزيادة في مستوى التأييد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من 83% عام 2017 إلى 85% عام 2018، فقد أظهر الاستطلاع أنّ 78% من سكان دولة الإمارات يرون أنّ الطاقة النووية آمنة.

وفي ما يخص منطقة الظفرة، فقد كشف الاستطلاع عن زيادة كبيرة في التأييد للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، من 84% عام 2017 إلى 94% عام 2018. وعلاوة على ذلك، يرى 93% من سكان منطقة الظفرة أن الطاقة النووية هي وسيلة آمنة، وموثوقة، وفعّالة، وصديقة للبيئة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بزيادة كبيرة عن نسبة ال 82% المسجلة عام 2017.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تؤكد نتائج استطلاع الرأي التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية برسالتها المتمثلة في الشفافية تجاه المجتمع المحلي، وتزويده بأحدث المستجدات في ما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة النووية السلمية».

وتابع: «يسرنا أن نشهد زيادة في نسب الثقة بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهو ما عكسته إجابات سكان الدولة، حيث من شأن هذه النتائج أن تثبت جدوى جهودنا الرامية إلى تعزيز مستوى الوعي العام بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي. كما أن نتائج الاستطلاع تمثل مصدر إلهام بالنسبة إلينا، بينما نواصل تنمية وتطوير قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات».

وشهدت تصورات السكان حول الطاقة النووية خلال الاستطلاع مستوى من التطور، إلى جانب التحسن الكبير في مستويات الفهم الإيجابي لهذا النوع من الطاقة، وأهمية استدامته. وفي هذا الإطار يعتقد 80% من السكان أنّه بمقدور الطاقة النووية إنتاج الكهرباء بطريقة آمنة، وموثوقة، وفعّالة، وصديقة للبيئة، بينما يرى 87% منهم بأنّه من شأن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء أن يدعم عملية اعتماد دولة الإمارات على مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

وأعرب 91% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع من سكان دولة الإمارات، عن ثقتهم بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ورأى 98% منهم أنّ المؤسسة تضع السلامة دائماً على رأس أولوياتها.

وإضافة إلى ذلك، يعتقد 96% من السكان أنّ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تحرص على تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما ينسجم مع أعلى معايير الجودة، والسلامة، في حين أكد 86% من المشاركين في الاستطلاع على أنّ المؤسسة تتسم بالشفافية في ما يتعلق بكل أعمالها واتصالاتها.

وكجزء من استطلاع الرأي، أُجريت مقابلات مع أكثر من ألف شخص من كل أنحاء دولة الإمارات، بمن فيهم الرجال والسيدات من مواطني الدولة، والمقيمين فيها على حد سواء. وجاءت النتائج الأساسية على النحو التالي، 65% من السكان أظهروا وعياً حيال البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بالمقارنة مع 58% في عام 2017، و78% من السكان رأوا أنّ مزايا الطاقة النووية تفوق سلبياتها، بالمقارنة مع 77% في عام 2017، و85% من سكان دولة الإمارات عبّروا عن تأييدهم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، بالمقارنة مع 83% في عام 2017، و94% من سكان منطقة الظفرة أبدوا تأييدهم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، بالمقارنة مع 84% في عام 2017، و93% من الأشخاص المُستطلعة آراؤهم في منطقة الظفرة رأوا أن الطاقة النووية تعتبر طريقة آمنة، وموثوقة، وفعالة لإنتاج الكهرباء، بالمقارنة مع 82% في عام 2017، و96% من السكان المستطلعة آراؤهم على قناعة بأنّ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حريصة على تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية بما ينسجم مع أعلى معايير الجودة والسلامة، وهي النسبة نفسها المسجلة عام 2017.

أكد استطلاع جديد للرأي حول الطاقة النووية أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمستوى تأييد تجاوز الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة النووية، وهو من المستويات الأعلى في العالم، حيث ارتفع مستوى تأييد وفهم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة للبرنامج إلى 85% في نهاية 2018 مقارنة ب83% عام 2017.