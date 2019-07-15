مصر.. تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما على ذمة قضية جديدة

القاهرة/ الخليج 365

قررت النيابة المصرية، الإثنين، تجديد حبس "علا" نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 15 يومًا، على ذمة اتهامها بالانضمام وتمويل جماعه ارهابية.

وأوضح أحمد ماضي، عضو هيئة الدفاع عن علا القرضاوي، في تصريحات صحفية، أن " نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بنظر قضايا الأمن القومي) قررت اليوم، تجديد حبس علا على ذمة قضية جديدة 15 يوما للمرة الثانية بالقضية الجديدة.

وأشار إلى أن النيابة وجهت لموكلته تهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، دون تسميتها.

وفي مطلع يوليو/تموز الجاري، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها بقضية جديدة.

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وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وزوجها حسام خلف، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما وسط مطالبات لذويهما بإطلاق سراحهما بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

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