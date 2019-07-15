دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: الحكومة الأمريكية قد تتيح للشركات الأمريكية التعامل مع هواوي في غضون أسبوعين

أشار تقرير جديد لوكالة رويتير على أن الحكومة الأمريكية قد تعاود منح التراخيص للشركات الأمريكية للتعامل مع هواوي مرة أخرى وتزويدها بالخدمات والرقاقات خلال فترة الأسبوعين القادمين.

حيث جاءت هذه التوقعات بناءً على تصريح من نائب أمريكي؛ عقب التصريح الأخير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بأنه اتفق مع نظيره الصيني شي جي بينغ على رفع الحظر عن هواوي.

والذي لم يكن له صدىً رسمياً على نطاق الدوائر والمؤسسات الحكومية الأمريكية، حيث سلطت رويترز الضوء أيضاً على أن وزارة التجارة الأمريكية قد قامت بإبلاغ موظفيها في الدوائر المسئولة عن إصدار الموافقات والتصاريح للشركات الأمريكية الراغبة في استخدام معدات وأجهزة هواوي أو التعامل معها أوبيعها بأن الشركة الصينية لازالت على قائمة الحظر.

موضحةً السبل والإرشادات لكيفية التعامل مع طلبات الترخيص وآلية الموافقة عليها، والتي ستأتي في أغلبها لمنتجات تم تصنيفها بأنها لا تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي؛ في حال التقليل من نطاق الحظر المفروض على العملاق الصيني.

حيث أكد هذه المعلومات وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بقوله أن منح التراخيص سيتم على أساس عدم تشكيل أي خطر على الأمن القومي للبلاد. أي أن معاودة التعامل بين الشركات الأمريكية وهواوي سيكون محدداً بالبعد الأمني وتبيعياته.

وبناءً على تصريحات روس قالت رويتر بأن شركين أمريكيتن داعمتين لهواوي بالمستلزمات والرقاقات ستقدمان مزيداً من طلبات الترخيص للوزارة لتوسيع التعامل مع الشركة الصينية. بالإضافة لشركتين أخرتين قال التقرير بأنهما يتحضران لتقديم طلبات تصريح أيضاً.

هواوي عميل رئيسي للشركات التقنية الأمريكية

وما لا يمكن تجاهله هو أن شركة هواوي تعد زبون رئيس للشركات الأمريكية باستهلاك بلغ مليارات الدولارت، حيث أن مشتريات الشركة من نظيراتها الأمريكية قد بلغت العام الماضي 11 مليار دولار من مجمل مشترياتها البالغ 70 مليار دولار.

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وكانت على رأس تلك الشركات التي تعاملت معها شركة أشباه المواصلات العملاقة كوالكوم وشركة إنتل الغنية عن التعريف وكذلك ميكرون تكنولوجي.

والتي تلعب جميعها دوراً كبيراً في عملية إقناع الإدارة الأمريكية بالتخفيف من وظأة الحظر المفروض على هواوي نظراً للخسائر التي تتكبدها بفقد عميل كبير يلعب دورأ أساسياً في رفع إيرداتها.

والجدير بالذكر أن الشركات التقنية الأمريكية أوقفت تعاملاتها بشكل كامل مع العملاق الصيني منذ مايو الماضي؛ حيث شمل الحظر إيقاف دعم نظام الأندرويد لأجهزة الشركة القادمة مع استمرار قوقل بتزويد هواتف هواوي الحالية بالتحديثات.

لكن على أي حال يبدو أن المشكلة في طريقها للحل؛ وعلى أمل أن لا يطول الأمر ويتم الإعلان عن اتفاق ثنائي بين طرفي الاقتصاد العالمي حول القضايا العالقة بين البلدين ولو بشكل جزئي ويشمل بذلك رفع الحظر عن هواوي.

المصدر

رويترز

التدوينة الحكومة الأمريكية قد تتيح للشركات الأمريكية التعامل مع هواوي في غضون أسبوعين ظهرت أولاً على عالم التقنية.