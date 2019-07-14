شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير رسمي من شبكات «الواي فاي» المجانية.. كيف تحمي نفسك؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنبيهاً يحذر من الاتصال العشوائي بشبكات الـ”Wi-Fi” العامة، بسبب أنها قد تعرض بيانات مستخدمها للخطر. وقدمت الهيئة مجموعة إرشادات يتوجب اتباعها لتحقيق الحماية للبيانات عند استخدام تلك الشبكات، من أهمها تجنب تسجيل الدخول لمواقع الخدمات البنكية أو التعاملات الحكومية. Advertisements وأضافت أنه من الضروري التأكد من تعطل خواص مشاركة الموقع والبيانات على الجهاز.

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