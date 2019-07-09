دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان عن Galaxy Tab S5 وساعة Galaxy Watch 2 في الربع الثالث من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن جدول سامسونج الزمني لإطلاق منتجاتها لاحقاً هذا العام، ويأتي من بينها كلاً من جهاز Galaxy Tab S5 وساعة Galaxy Watch 2 التي تنطلق رسمياً في الربع الثالث من 2019.

ينطلق مؤتمر سامسونج للإعلان عن سلسلة Note 10 في 7 من أغسطس القادم، إلا أن تسريبات جديدة لجدول سامسونج الزمني لإطلاق منتجاتها كشف عن خطط العملاق الكوري لإطلاق منتجات أخرى قريباً.

ومن المقرر أن يتوفر Galaxy Tab S5 في منافذ البيع خلال الربع الثالث من 2019 أي ما بين شهر يوليو إلى شهر سبتمبر، مع توقعات بالإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في شهر أغسطس أيضاً.

ويعد جهاز Galaxy Tab S5 اللوحي الإصدار الجديد لجهاز Galaxy Tab S4 الذي كشف عنه في شهر أغسطس من العام الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الجديد مع رقاقة معالج Snapdragon 855، مع أعلى مواصفات في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

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أيضاً في الوقت الذي اشارت فيه التسريبات السابقة إلى خطط سامسونح للإعلان عن ساعة Galaxy Watch Active 2 قريباً، إلا أن التسريبات اليوم تؤكد على خطط سامسونج لإطلاق Galaxy Watch 2 خلال الفترة القادمة، على أن تنطلق بنموذجين بحجم 40 و44مم.

وتشير التوقعات إلى أن التسريبات المصورة التي كشفت عنها مؤخراً تعود لساعة Galaxy Watch 2، لذا من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بميزة ECG هذا العام لرسم تخطيط القلب، إلى جانب ميزة إستشعار سقوط المستخدم.

يذكر أن التسريبات تشير أيضاً إلى خطط سامسونج للإعلان عن Galaxy Book 3 في الربع الثالث من 2019، إلى جانب جهاز Galaxy Tab Active 3 بحجم 10 إنش يستهدف سوق العمل، على أن ينطلق هذا الأحير في شهر سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان عن Galaxy Tab S5 وساعة Galaxy Watch 2 في الربع الثالث من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.