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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل اليابان لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس، إلى مدينة أوساكا اليابانية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.
وكان ولي العهد قد غادر كوريا الجنوبية عقب زيارة لها استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري مون جاي إن، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات وتدشين عدد من المشاريع.
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