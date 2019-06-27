مساكن 3D جديدة لتجربة العيش على كوكب المريخ

إذا كنت ترغب فى زيارة المريخ، أصبح الأمر ممكنا الآن، إذ سيقدم لك منزل مستقبليًا ثلاثي الأبعاد تجربة المريخ على الأرض، لاختبار شكل العطلة على الكوكب الأحمر.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يقع هذا الفندق المخصص لمحاكاة المريخ فى غابة ولاية نيويورك فى الجزء العلوى من نهر "هودسون"، ويطلق عليه اسم "تيرا".

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ويعد هذا الفندق واحدا من أفكار AI SpaceFactory للتصميم، وهي وكالة تصميم في مدينة نيويورك حصلت على 500 ألف دولار في وقت سابق من هذا العام، لفوزها بمسابقة ناسا لتطوير مساكن ثلاثية الأبعاد.

تم بناء "تيرا" بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد الطبيعية القابلة للتحلل والتى توجد بشكل طبيعى على كوكب المريخ من أجل حياة طويلة الأجل ومستدامة على الكوكب، وتم تشييد "تيرا" من مركب بازلت بوليمر بالطباعة ثلاثية الأبعاد وهى مادة تم تطويرها من محاصيل مثل الذرة وقصب السكر، وتم اختبارها والتحقق من صحتها من قبل وكالة ناسا واتضح أنها أقوى بنسبة 50% على الأقل من الخرسانة المستخدمة عادة فى البناء على الأرض.

وقال متحدث من ناسا: "هذه المادة أقوى وأكثر استدامة من الخرسانة والصلب التقليدى مما يؤدى إلى مستقبل يمكننا فيه القضاء على النفايات الهائلة فى صناعة البناء للمواد غير القابلة لإعادة التدوير".