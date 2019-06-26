دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Duolingo يدعم الآن تعلّم اللغة العربية للناطقين باللغة الإنجليزية

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق Duolingo يدعم الآن تعلّم اللغة العربية للناطقين باللغة الإنجليزية

يمتلأ متجر قوقل بلاي بتطبيقات تعلّم اللغات، فمنها ما هو مختص بلغة واحدة دون غيرها وهو المهم بنظرنا. وآخرين يدعمون عدّة لغات، وبصورة نادرة تطبيقات أخرى تدعم العشرات من اللغات.

خدمة Duolingo إحداها، والمتاحة تقريبًا على جميع أنظمة التشغيل المعروفة، سواء كان ذلك عبر خدمة من على سطح المكتب أو عبر التطبيقات من على الهواتف المحمولة.

وقد تُساعدك أدوات Duolingo الموسّعة في تعلّم أكثر اللغات شيوعًا في العالم.

عمومًا، الآن وفي تحديث جديد للخدمة، أصبح Duolingo يدعم تعلّم اللغة العربية للناطقين باللغة الإنجليزية.

وسواء كنت مبتدئًا تتعلم الأساسيات أو تبحث عن تدريبات على القراءة والكتابة والتحدث، فإن دوولينجو ذو فعالية تعليمية مثبتة علميًا.

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بحيث يُقدّم للمستخدمين دروس شبيهة بالألعاب، والأهم من ذلك وقت التعلّم يمتحور في 5 دقائق يوميًا.

عمومًا فيما يخص التحديث، ستُقدّم Duolingo تدريجيًا الأحرف الأبجدية والاختلافات النحويّة والصوتيات للغة، وذلك للتأكد من أن المستخدم مرتاح للبنية اللغوية.

سواء كان الشخص الغير ناطق بالعربية يحتاج إلى معرفة بهذه اللغة أم لا.

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فإن هذا يمثل علامة فارقة مهمة لـ Duolingo فهي الآن تعلّم اللغات الأكثر شيوعًا على العالم.

ويمكنك عمومًا أن تفترض أن Duolingo سيساعدك على الاستقرار في بلد جديد أو يجعل عطلتك المقبلة أقل تخوفًا.

بدوره لا تزال الخدمة غير مرنة للناطقين بغير الإنجليزية، ولا يمكن للمتحدثين باللغة العربية سوى تعلم عدد قليل من اللغات، مع ذلك يُعد هذا خطوة في الاتجاه الصحيح.

أخيرًا، تحديث Duolingo متاح على الويب من اليوم، أما فيما يتعلق بالتطبيقات، فالتحديث يصل بشكل تدريجي للمستخدمين.

ويمكنك الانتقال الى صفحته على أندرويد من هنا أو على iOS من هنا، للتأكد من صول التحديث من عدمه.

على أن يكون تعلّم أي لغة على دوولينجو مجاني تمامًا، مع دعم الإعلانات، وللتخلص منها عليك الاشتراك في التطبيق، مع أول 7 أيام تكون مجانية الاستخدام.

التدوينة تطبيق Duolingo يدعم الآن تعلّم اللغة العربية للناطقين باللغة الإنجليزية ظهرت أولاً على عالم التقنية.