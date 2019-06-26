دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة انستقرام ستبدأ بعرض الإعلانات على صفحة الاستكشاف قريباً

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي انستقرام عن عزمها تقديم الإعلانات على صفحة الاستكشاف (Explore) قريباً، حيث تحفل صفحة الاستكشاف بزيارات كبيرة من قبل مستخدمي التطبيق رغبةً بالوصوب لمحتوى جديد والبحث عن ومنشئي محتوى وصفحات تلبي رغباتهم.

ووضحت المنصة على أن الإعلانات لن تظهر كجزء من المحتوى المعروض في الواجهة الرئيسية لتبويب الاستكشاف، والذي يظهر على شكل محتوى شبكي عند الضغط على أيقونته الخاصة.

بل ستبدأ بالظهور مع ضغط المستخدم على إحدى منشورات المحتوى المعروض وبدء التمرير لتصفح باقي المنشورات المشابهة، حيث سينقسم المحتوى الإعلاني بين صور وفيديوهات.

ومن المفترض أن تكون هذه الإعلانات متاحة للجميع في غضون الأشهر القليلة القادمة مع تنويه الشركة لكون لحقل IGTV الذي يملك جمهوراً واسعا سيشهد ظهور الدعايات والإعلانات بداية من اليوم.

ولا يخفى عن الجميع أن فيسبوك لجأت لاستغلال حقل الاستكشاف في الأغراض الدعائية لتحقيق مزيد من الدخل، لكون أغلب جهور انستقرام إن لم يكن كله لا يستغنى عن البحث ومشاهدة المنشوارت العامة.

وعلقت مديرة التسويق والمنتجات في انستقرام على هذه الخطوة بكونهم متحمسين جداً لتفعيلها نظراً للاقبال الشديد من المستخدمين على الاستكشاف، حيث يكونوا مهيئين أصلاً لرؤية محتوى جديد وراغبين في التعرف على أشياء مختلفة والتي تشمل بطبيعة الحال حسابات مستخدمين وعلامات تجارية وغيرها.

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كما أضافت أنه لا يوجد أي معيقات لاستغلال شبكة الاستكشاف الرئيسية في وضع إعلانات، لكن لا يوجد شيء مخصص لذلك حتى اللحظة، مع عدم وجود سبب واضح لتركها على حالها.

ورغم المبررات التي أطلقتها فيسبوك للتسويق للطريقة الإعلانية الجديدة على لسان مديرة التسويق، إلا أن هذا لن يمنع انزعاج وتذمر شريحة كبيرة من مستخدمي المنصة من الانتشار الواسع للإعلانات، في شكل جعل المنصة وكأنها منصة إعلانية تجارية أكثر منها اجتماعية.

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