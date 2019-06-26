المقاطي الى رتبة رئيس رقباء

الخليج - خالد الهديبي قلد ‏مساعد مدير سجون الطايف المقدم سالم ‏العسيري ومساعد مدير ‏الإصلاح والتأهيل النقيب بدر الثبيتي عوض الله قليل المقاطي، رتبته الجديدة “رئيس رقباء”؛ عقب صدور التوجيه بترقيته. وعبر “المقاطي” عن عظيم شكره وتقديره على هذه الثقة والتي هي خير حافز لبذل الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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