شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» تطرح 23 ألف فرصة تدريبية للطلاب بمشاركة 1431 منشأة من القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن أعداد المنشآت المشاركة في برنامج التدريب الصيفي “صيفي”، حيث بلغ العدد الكلي للمنشآت المشاركة من القطاع الخاص 1431.

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وبلغ عدد الفرص التدريبية المطروحة 23 ألف فرصة لنحو 11 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج حتى الآن.

وجدد “هدف” دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa .

وأوضح الصندوق ، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون اليوم الأول من ذي القعدة الموافق الرابع من يوليو المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويشرف الصندوق على البرنامج التدريبي الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

كما أعد “هدف” دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ “صيفي” لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.