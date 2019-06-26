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موسكو — سبوتنيك. وقال كوهين إن، "أي اتهامات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل إيصال المساعدات، باطلة بالتأكيد".
© AP Photo / Raad Adayleh
وتطالب روسيا الولايات المتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا في أسرع وقت ممكن، وتسليمها للحكومة السورية، محملة واشنطن المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني للاجئين في مخيم الركبان.
يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاؤه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن ترفض الاتهامات بشأن عرقلة إيصال المساعدات الانسانية إلى مخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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