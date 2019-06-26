واشنطن ترفض الاتهامات بشأن عرقلة إيصال المساعدات الانسانية إلى مخيم الركبان

موسكو — سبوتنيك. وقال كوهين إن، "أي اتهامات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل إيصال المساعدات، باطلة بالتأكيد".

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هذا ودعت روسيا وسوريا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، إذ إن الأقوال حول الرغبة في دعم عملية استعادة الحياة السلمية في سوريا لا تتطابق مع الأفعال التي تدل على غير ذلك تماما، عندما يتم دعم العصابات المسلحة وتهريب الموارد الطبيعية من الضفة اليسرى لنهر الفرات.

وتطالب روسيا الولايات المتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا في أسرع وقت ممكن، وتسليمها للحكومة السورية، محملة واشنطن المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني للاجئين في مخيم الركبان.

يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاؤه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.