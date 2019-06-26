محادثات عسكرية إماراتية بريطانية

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ابوظبي: التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية في العاصمة الثلاثاء جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في بريطانيا.

وبحث المسؤولان خلال اللقاء "علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز التنسيق والعمل المشترك بين البلدين"، بحسب بيان رسمي.

كما تبادلا "وجهات النظر بشأن التطورات والمستجدات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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ويأتي اللقاء في وقت تشهد المنطقة توترات بين إيران والولايات المتحدة.

وأسقطت إيران الخميس طائرة أميركية مسيّرة من طراز "غلوبال هوك"، مؤكّدة أنّ الطائرة التي يفوق ثمنها مئة وعشرة ملايين دولار، انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته واشنطن بشدّة، مشدّدة على أنّ الطائرة كانت تحلّق في الأجواء الدولية.

وحذّرت إيران السبت من أنّ أيّ هجوم عسكري أميركي يستهدف أراضيها ستكون عواقبه مدمّرة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في تهديد قابلته واشنطن بإعلان عقوبات جديدة "مشدّدة".

وتدعو الإمارات العربية المتحدة إلى الحوار والتفاوض لخفض التصعيد.