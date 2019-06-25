دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Mi CC9 ينطلق قريباً بمستشعر 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التفاصيل حول إصدار شاومي القادم Mi CC9، حيث نشرت العملاق الصيني إعلان تشويقي جديد يكشف عن مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل.

الثاني من يوليو هو موعد إطلاق إصدار شاومي الأول من علامة Mi CC التجارية، ولقد بدأت شاومي بالفعل في نشر إعلانات تشويقية تكشف من خلالها بعض من مواصفات الهاتف.

ولقد كشف الإعلان التشويقي الأول عن كاميرة أمامية مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما يأتي الإعلان التشويقي الثاني بمواصفات المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية الثلاثية في هاتف Mi CC9 الذي يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل وهو مستشعر Sony IMX586.

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كما أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Mi CC9 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 730، كما يأتي بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.39 إنش وتدعم جودة عرض FHD بلس، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة MIUI 10، كما تدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh ومنفذ USB C للشحن.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Mi CC9 ينطلق قريباً بمستشعر 48 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.