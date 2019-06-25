«ديرة الثقافي» يبدأ إحياء «فن الصوت الشعبي»

تتواصل في مركز ديرة الثقافي دورة تعريفية ب«فن الصوت الشعبي»، ينظمها بالتعاون مع مسرح دبي الشعبي، ضمن بروتوكول موقع بينهما منذ 2016، لإعادة الاهتمام بهذا الفن الطربي الخليجي الأصيل، وتنبيه الفنانين المعاصرين بأصالته.

يحضر الدور عدد من المهتمين ب«فن الصوت الشعبي» من مختلف إمارات الدولة، بينهم ياسر القرقاوي رئيس مجلس إدارة المسرح، وعمر غباش، رئيس المركز، إلى جانب أعضائه، ومنهم صلاح العمادي، والفنان فؤاد القحطاني، وعدد من المهتمين بفن الصوت الشعبي، أمثال أحمد المرزوقي، وعادل إبراهيم، والمغربي أحمد المحمدي.

بدأت الدورة بعرض لسيرة عبدالله الفرج مؤسس فن الصوت الشعبي في الخليج، وهو فنان كويتي لقب برائد الصوت، ومحيي الهوى، ويعتبر من أهم الشعراء النبطيين في الكويت ومنطقة الخليج، وعرض عمر غباش بعضاً من سيرة الفرج، ومؤهلاته العلمية، واللغات التي تحدث بها آنذاك إلى جانب العربية الفصحى، وهما الأوردو، الإنجليزية.

وأشار غباش إلى تقديم الفرج للعديد من الألحان الذي تغنى بها مطربو الخليج، ولا يزال البعض يتغنى بها، وتتلمذ علي يده الشاعر والرائد أيضاً في فن الصوت محمد بن فارس، الذي قدم العديد من الألحان والأشعار الخاصة بهذا الفن الطربي الأصيل.

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وأوضح غباش أن فن الصوت وافد على الإمارات، من دول الخليج، وسبب تواجدهم في تلك الدورة هو إعادة هيبة هذا الفن، خاصة بعد اندثاره، حيث لم يتبق من يهتم به سوى في الكويت والسعودية والبحرين، أما في الإمارات فكان الأمر يقتصر على الفنان جابر جاسم، واندثر بعد وفاته.

تخلل الدورة عرض مقاطع صوت وأخرى مصورة لرواد هذا الفن في منطقة الخليج، وإبراز ميزة كل منهم، وتمت الإشارة إلى الجيل الثالث لهذا الفن بمنطقة الخليج، والمتمثل في محمد زويد، الذي قدم أيضاً العديد من الأعمال التي خدمت هذا الفن.

وتحدث الحضور أيضاً عن إمكانية إحياء هذا الفن مجدداً خاصة في الإمارات، بإبراز أهميته وتنظيم ورش ودورات تعريفية بشكل مستمر للنهوض به مجدداً، لكونه من الأساسيات في الفنون الخليجية خاصة، والإماراتية عامة.

وأكد غباش أن دعوة الفنانين والمهتمين بفن الصوت خلال الدورة كان له أثر إيجابي كبير، حيث من الممكن نشره عن طريق هؤلاء الفنانين الذين يغارون على أصالتهم، أمثال المطرب الشاب أحمد المرزوقي، والفنان فؤاد القحطاني، وبعض من مطربي فن الصوت، خاصة في مدينة رأس الخيمة التي لا تزال تحتفظ بتقديمه في بعض من حفلات الأعراس الشعبية.