نفاد المحروقات يهدد بتوقف حركة القطارات في تونس

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ذكر موقع "نسمة" التونسي، أن "حركة القطارات باتت مهددة بالتوقف وذلك بسبب وشوك نفاد كميات البنزين المخصصة لها من مخازن ومستودعات شركة السكك الحديدية".
© Sputnik . Iliya Pitalev
من جانبها قالت نقابة السكك الحديدية التونسية، في بيان لها، اليوم الاثنين، دعت خلاله سلطة الأشراف ورئاسة الحكومة إلى التدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة.
ونقل الموقع التونسي عن الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية، العربي اليعقوبي، قوله "إن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعيش سابقة خطيرة في تاريخها تتمثل في نفاد جزء كبير من مخزونها من المحروقات ما أدى إلى إلغاء عديد الرحلات واضطراب مواعيد عديد السفرات منذ يوم الجمعة الماضي".
وتابع أن "الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعيش منذ يوم الجمعة الماضي، اضطرابا في حركة سير القطارات خاصة على مستوى الخطوط البعيدة مما أثر بشكل سلبي على تنقلات المسافرين وعلى نقل البضائع على غرار الفسفاط".
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