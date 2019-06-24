واشنطن تطالب الحوثيين بوقف الاعتداءات ضد السعودية

واشنطن/ عمر فاروق/ الخليج 365

طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، جماعة الحوثي اليمنية بوقف الاعتداءات ضد السعودية، وذلك بعد تعرض أحد المطارات السعودية لهجوم بواسطة طائرة مسيرة.

جاء ذلك في بيان للوزير الأمريكي، الذي زار السعودية، اليوم، في جولة خليجية تشمل أيضا الإمارات، لبحث التوترات الجارية مع طهران.

وقال: "ندعو الحوثيين المدعومين من إيران إلى إنهاء هذه الهجمات المتهورة والاستفزازية نيابة عن النظام الإيراني".

وأضاف أنّ هذه الهجمات المدعومة من إيران "غير مقبولة، وتثير أكثر من الاشمئزاز لأنها استهدفت المدنيين الأبرياء".

وحّمل "بومبيو" إيران مسؤولية تعريض الأمريكيين المقيمين في السعودية للخطر، على خلفية اتهام واشنطن لطهران بدعم وتمويل الحوثيين.

وتعرض مطار "أبها" الدولي بالسعودية، الأحد، لهجوم هو الثاني الذي تتعرض له إحدى المطارات السعودية خلال أسبوعين، أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو 20 شخصا.

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وفي هذا الشأن، شدد "بومبيو" على أن واشنطن ستستمر في حملة الضغط ضد طهران "حتى تتوقف الأخيرة عن أعمال العنف التي ترتكبها وتقابل الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف المرشد الإيراني الأعلى آيه الله خامنئي، بعد إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز، الخميس الماضي.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني على خلفية الحادثة ذاتها.

وكان ترامب تراجع، الجمعة، عن قرار شن ضربات ضد إيران مساء الخميس، وذلك قبل موعد تنفيذها بـ 10 دقائق.

وأرجع ترامب قراره إلى حرصه على أرواح المدنيين، وتفضيله الدبلوماسية والحوار مع طهران عن الحرب.

وكانت الولايات المتحدة ستشن ضربات عقابية ضد إيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز، قالت طهران إنها اخترقت أجوائها وهو مانفاه الجيش الأمريكي.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.