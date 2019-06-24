دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على أول هاتف سيدعم تقنية الـ 5G في الإمارات

بعد أن أعلنت الإمارات مؤخرًا عن إطلاق تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، ذكرت تقارير إخبارية أن شركة هواوي الصينية ستكون صاحبة أول هاتف ذكي يدعم هذه التقنية.

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وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فإن أول هاتف من هواوي سيدعم تقنية الـ 5G في الإمارات هو HUAWEI Mate 20 X، وسيتم طرحه في الأسواق الإماراتية خلال يوليو القادم.

وأضافت التقارير أن الهاتف سيقدم مستوى جديدًا تمامًا من السرعة والأداء، وذلك بالاعتماد على مجموعة كبيرة من تقنيات الجيل الخامس الحديثة.

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وكانت هواوي قد بدأت في عملية تطوير تقنية الجيل الخامس الخاص بها منذ عان 2009، حيث بذلت جهدًا كبيرًا لتدعم تطبيق هذه التقنية في تجهيزاتها وهواتفها الذكية.

وذكرت تقارير تقنية أن الشركة الصينية أنفقت خلال عامي 2017 و 2018 حوالي 1.4 مليار دولار للاستثمار في تطوير منتجات الـ 5G، مشيرة إلى أن هواوي فازت في يونيو الجاري بـ 46 عقدًا لتركيب تجهيزات تشغيل شبكة الجيل الخامس تجاريًا في العديد من الدول حول العالم.

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جدير بالذكر أن الدفعة الأولى من عمليات نشر شبكات الجيل الخامس حول العالم تضم دول مجلس التعاون الخليجي.المزيد:

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