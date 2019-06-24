شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في عمارة سكنية يحتجز 3 أشخاص بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، حالتين من أصل 3 حالات احتجزت داخل غرفة بملحق عمارة سكنية بحي العزيزية بعد نشوب حريق بها.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة خالد الجهني، أنه تم نقل الحالة الثالثة للمستشفى لتلقي العلاج، وذلك بعد إصابتها باختناق من دخان الحريق.

كما نجحت فرق الدفاع المدني بالمنطقة من السيطرة على الحادث، وتسليمه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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