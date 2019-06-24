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انهيار مبنى تحت الإنشاء في ينبع يتسبب في احتجاز عدد من العمال

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، اليوم الاثنين، حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بالمحافظة أدى إلى احتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض؛ وفق معلومات أولية.

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جاء ذلك بمشاركة دوريات الأمن والأمن الصناعي بالهيئة الملكية والمرور والهلال الأحمر وإسعاف قطاع “صحة ينبع” وبعض الجهات الحكومية والأمنية، التي تعاملت مع الحادث الذي وقع في حي البندر غرب المحافظة.

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