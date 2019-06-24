اللجنة الرباعية تدعو لحل دبلوماسي لخفض التصعيد في المنطقة

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أبوظبي: دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والامارات العربية المتحدة والسعودية إلى "حلول دبلوماسية" لخفض التصعيد مع إيران، بحسب بيان وزّعته وزارة الخارجية الأميركية الاثنين. وأفاد البيان الصادر عن الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن "ندعو ايران الى التوقف عن اي خطوات اخرى تهدد الاستقرار الاقليمي، ونحض على التوصل الى حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر"، معبّرا عن "القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة".

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