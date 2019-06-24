صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إنقاذ ثلاثة محتجزين داخل ملحق سكني إثر اندلاع حريق في إحدى الغرف. وذكر المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة العقيد خالد الجهني أن إدارته تلقت بلاغا عن احتجاز 3 أشخاص داخل ملحق عمارة سكنية بحي العزيزية إثر نشوب حريق في غرفة داخل الملحق. وتم إنقاذ حالتين وهما بصحة جيدة والثالثة تم نقلها مصابة بحالة اختناق للمستشفى لتلقي العلاج وتم السيطرة على الحادث وسلم لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات اللازمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز 3 أشخاص داخل شقة بـ #المدينة إثر اندلاع حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.