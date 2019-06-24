مفوضية بـ"جنوب السودان" تفشل بالتوافق حول عدد الولايات

جوبا / أتيم سايمون / الخليج 365

أعلنت "المفوضية المستقلة للحدود" بدولة جنوب السودان، الإثنين، فشلها في التوافق بين أعضائها على التوصل لقرار بشأن عدد الولايات بالبلاد، بسبب عدم بلوغ التصويت النصاب القانوني.

والمفوضية واحدة من آليات اتفاق سلام سابق موقع، في أغسطس/آب 2015 (انهار بعد ذلك)، بين الحكومة والمعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان، وتضم 14 ممثلا؛ 5 عن كل من الحكومة والمعارضة، و4 عن الاتحاد الإفريقي.

ووفق مراسل الخليج 365، جرى التصويت من قبل أعضاء المفوضية على 3 خيارات، هي الاحتفاظ بالولايات الـ32 الحالية، أو العودة لنظام الـ10 ولايات القديم، أو زيادة عدد الولايات.

لكن مع تصويت 6 من الأعضاء لصالح خيار العودة إلى نظام الولايات العشرة السابقة، تعذّر تحقيق النصاب القانوني، وهو 7 من أصوات أعضاء المفوضية من الحكومة والمعارضة، حتى يتم اعتماد القرار النهائي، وفق ما يحدده اتفاق السلام.

وفي بيان ختامي تلقت الخليج 365 نسخة منه، قالت المفوضية: "فشلنا في اعتماد قرار يقضي بالعودة لنظام الولايات العشر التي كانت سارية قبل توقيع اتفاق السلام، بفارق صوت واحد".

وأضافت أن "6 من أعضاء اللجنة صوتوا لصالح القرار (العودة لنظام الولايات العشر)، بينما صوت 4 منهم لصالح زيادة عدد الولايات، وبذلك يصعب اعتماد النتيجة؛ إذ نصت اتفاقية السلام بأن يكون النصاب 7 مقابل 3 من أعضاء اللجنة".ولفت البيان إلى أن 4 من الأعضاء الممثلين لدول الاتحاد الإفريقي الموجودين ضمن اللجنة، صوتوا لصالح خيار العودة لنظام الولايات العشرة، لكن أصواتهم لاتعتمد في حال عدم تصويت 7 من الأعضاء الممثلين للحكومة والمعارضة لصالح ذات القرار.

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ولا يتم احتساب أصوات ممثلي الاتحاد الإفريقي بالمفوضية إلا في حال تحقيق النصاب القانوني للتصويت.وطالبت المفوضية، في توصياتها الختامية، وساطة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) بدعوة أطراف اتفاق السلام في الحكومة والمعارضة، للنظر في كيفية معالجة هذه الأزمة الجديدة.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2015، أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، زيادة ولايات البلاد من 10 إلى 32، وهو ما رأت فيه المعارضة انتهاكا لاتفاق السلام الموقع في 2015، بينما تعتبره الحكومة مطلبا شعبيا.

وانهار الاتفاق بعد أشهر من توقيعه، إثر تجدد المواجهات المسلحة بين الحكومة والمعارضة في يوليو/ تموز 2016، قبل التوصل لاتفاق سلام جديد العام الماضي.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام، بحضور رؤساء "إيغاد".



وانفصل جنوب السودان، عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة اتخذت بعدا قبليا.

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