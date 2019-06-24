غرفة تجارة غزة: مؤتمر المنامة يهدف لمقاضية الحقوق الفلسطينية بالمال

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، الإثنين، عن رفضها لمؤتمر المنامة المزمع انطلاقه الثلاثاء، في العاصمة البحرينية، معتبرة أنه يهدف إلى تصفية قضية الشعب الفلسطيني ومقايضة حقوقه بالمال.

وقال وليد الحصري، رئيس الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إن "قضيتنا الوطنية تواجه اليوم مخاطر كبرى وتحديات متعاظمة تستهدف تصفيتها وإنهاء وجودنا، ومؤتمر المنامة فصل جديد من هذه المخاطر".

وأضاف الحصري، إن "حقوقنا وثوابتنا لا يمكن أن تخضع للمساومة أو الابتزاز والمقايضة، تحت أي ظرف من الظروف".

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ودعا الحكومات العربية إلى مقاطعة مؤتمر المنامة، معتبرا أن مظاهر التطبيع العربي مع إسرائيل تُشكّل "طعنة غادرة" في قلوب الفلسطينيين وقضيتهم و"خيانة" للقدس والمقدسات واللاجئين.

ودعا الحصري الشعوب العربية والإسلامية إلى "التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وغضبهم من الإدارة الأمريكية".

وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية الثلاثاء والأربعاء المُقبليْن، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر ودعت إلى مقاطعته.

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