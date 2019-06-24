شكرا لقرائتكم الجميل لـ"جميع من في السلطة": حوّلتم البلد مزرعة واختلفتم على الحصص بعدما تخلّيتم عن السيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 23 يونيو 2019 / 22:30

أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل "ان جميع من في السلطة مسؤولون عما وصلنا اليه اليوم"، سائلا: "هل المشكلة اليوم هي مشكلة حصص وهل ما وصل اليه البلد من تخل عن السيادة والاستقلال الى منطق المحاصصة والفساد والانهيار الاقتصادي والاجتماعي فيما الناس جائعة ومن دون عمل، هل بعد كل ذلك تكون المشكلة بالمحاصصة؟ هذا مع العلم انكم ارتضيتم بهذا المنطق وسرتم به من الأساس واليوم تشكون منه لأنه برأيكم غير عادل في ميزان المزرعة التي نعيش فيها اليوم".



وفي احتفال بعيد الأب أحياه إقليم جبيل الكتائبي قال الجميل: "ليس جبران باسيل وحده المسؤول عما وصلنا اليه انتم جميعا مسؤولون عن منطق التسويات التي وصلنا اليها والمتاجرة بالسياسة والتخلي عن مبادئ ومقومات بناء الدولة من اجل وزارة من هنا أو نيابة ومدير عام من هناك في وقت لم تبق فيه قيمة لوزارة ولا لمجلس ولا لادارة بسبب ادائكم". وفي احتفال بعيد الأب أحياه إقليم جبيل الكتائبي قال الجميل: "ليس جبران باسيل وحده المسؤول عما وصلنا اليه انتم جميعا مسؤولون عن منطق التسويات التي وصلنا اليها والمتاجرة بالسياسة والتخلي عن مبادئ ومقومات بناء الدولة من اجل وزارة من هنا أو نيابة ومدير عام من هناك في وقت لم تبق فيه قيمة لوزارة ولا لمجلس ولا لادارة بسبب ادائكم". واكد "ان الأداء خاطئ من دون شك ولكن ليس في تقاسم الحصص بل في مخالفة القانون والدستور والتخلي عن السيادة. ولكنكم جميعا شركاء ولا تستطيعون ان تتحدثوا عن هذا الموضوع"، معتبرا "ان الوقت قد حان للناس لترفض كلام الغش والاستهلاك وتعود للتحدث عن بناء لبنان بالمبادئ والثوابت". وقال: "المطلوب من الناس الا تؤخذ بالشعارات بل أن تنظر الى الواقع وان تحاسب في صناديق الاقتراع لأنهم من دون أصواتكم لا قيمة لهم، وما ينقصنا اليوم هو مسؤولون يحبون البلد ويكونون نزيهين، صادقين وكفوئين وهذا جل ما نريده".



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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل لـ"جميع من في السلطة": حوّلتم البلد مزرعة

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