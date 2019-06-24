هواوي تطرح أول هواتفها بتقنية 5G في الإمارات

تعتزم شركة هواوي الصينية العملاقة طرح أول هواتفها الذكية الداعمة لتقنيات شبكات الجيل الخامس في الإمارات بحلول يوليو المقبل، وفقا لموقع "تك رادار".

وبحسب التقرير ستطرح هواوي هاتفها Mate 20 X ليتعامل مع تقنيات الجيل الخامس التي تقدمها شركتي اتصالات ودو في السوق الإماراتية.

ولم يكشف التقرير عن السعر المتوقع للهاتف المرتقب، لكنه قال إن هاتف هواوي من هذا النوع سيوفر أداءً قوياً وسريعا، خاصة وأن الشركة تمتلك عدة براءات اختراع لعدد من مكونات هذا الجهاز تحديدا.

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وسيكون هاتف هواوي هو الثاني الذي يدعم الجيل الخامس في الإمارات بعد هاتف ZTE Axon 10 Pro الذي طُرح في وقت سابق.

يشار إلى أن هواوي بدأت تطوير تقنيات الجيل الخامس الخاصة بها منذ أوائل عام 2009، وقد استثمرت مواد كبيرة في تطوير كل المعدات المتعلقة بالجيل الخامس سواء الأجهزة أو الشبكات وشرائحها.

جدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت التوسع في تطبيق تقنيات الجيل الخامس منذ عام 2018، وكانت ضمن الموجة الأولى من الدول التي تبنت هذا النوع من الشبكات الحديثة.