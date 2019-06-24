تنفيذية مكة تحدد موعداً لعقد مزاد على ممتلكات رجل أعمال شهير لسداد مديونياته

صحيفة الخليج الالكترونية

يقام بأمر محكمة التنفيذ بمكة المكرمة في الرابع من ذي القعدة المقبل مزاد علني لبيع ممتلكات رجل أعمال شهير، مطالب بدعاوى مالية تزيد عن 350 مليون ريال، بينها دعوى قيمتها 150 مليون ريال.

وحددت المحكمة قاعة “ليلتي” بفندق “فور بينتس” بحي النسيم بمكة المكرمة لتكون مقراً لعقد المزاد، وتتضمن الممتلكات التي ستعرض في المزاد 11 عقاراً بينها مخطط سكني جاهز بالخدمات، وأراض تجارية، ومخطط صناعي، بالإضافة لأراضٍ خام متفرقة في مكة المكرمة.

وكانت المحكمة قد أحالت عدداً من العقارات، التي سيتضمنها المزاد إلى لجنة التقييم بغرفة مكة المكرمة لتثمينها، حسب سعر السوق الحالي.

يذكر أن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة كانت قد أعلنت عن مزادٍ علني على ممتلكات رجل الأعمال كان من المفترض أن يعقد في رمضان، إلا أن المدعى عليه قدم طعناً، فوافقت المحكمة على منحه مهلة، إلا أنه فشل في سداد مديونياته، ما دعا المحكمة لتحديد الرابع من ذي القعدة القادم موعداً نهائياً لعقد المزاد.