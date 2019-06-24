ولادة مكة تُطلق عدد من حملات التبرع بالدم

الخليج - زينة الفدح

إستمراراً لحملات التبرع بالدم نظم مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ممثل بوحدة التبرع بالدم مبادرة التبرع بالتعاون مع فريق”كفى بك” وكلنا عون “التطوعي اليوم الأحد الموافق 20/10/1440هـ

من جانبه وضحت رئيسة قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتورة/أمنة مولانا الهدف من إقامة حملات التبرع هو رفع رصيد وحدات الدم ومشتقاتها. إضافة إلى أنها خدمة إنسانية عظيمة كما قدمت شكرها لجميع القائمين والمساهمين في تفعيل هذه الحملة سائلة الله أن يجعلها في موزاين حسناتهم.

من جانب آخر أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور/ أحمد غيث المحمادي ضرورة تسليط الضوء على” التبرع بالدم “من خلال الحملات التثقيفية لافتاً أن حملات التبرع تأتي ضمن أولويات وإهتمامات الإدارة خاصة وأن هذه الحملة جاءت دعماً من الفريق التطوعي للمرضى والمراجعين.

الجدير بالذكر أن حملة التبرع بالدم هي أحد البرامج التوعوية التي ينفذها المستشفى تعزيزاً لمفهوم العطاء المتبادل وتعميقاً للروابط الإجتماعية.