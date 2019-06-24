شكرا لقرائتكم خبر عن صورة محمد بن راشد الأفضل في «أسكوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار موقع «سي إن إن» صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أفضل الصور الملتقطة خلال مهرجان رويال أسكوت لسباقات الخيل 2019 الذي استمر لمدة خمسة أيام، ويعتبر من نخبة السباقات البريطانية.

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