أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات وكرر عرضه للتفاوض مع إيران ”دون شروط مسبقة“ لخفض التوتر بالمنطقة.
وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل صعوده الطائرة ”نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. هم يعرفون أين يجدوننا“.
ومضى يقول ”أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات.“
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يقول إنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات ويكرر عرضه بمحادثات مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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