بومبيو يقول إنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات ويكرر عرضه بمحادثات مع إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات وكرر عرضه للتفاوض مع إيران ”دون شروط مسبقة“ لخفض التوتر بالمنطقة.

وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل صعوده الطائرة ”نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة. هم يعرفون أين يجدوننا“.

ومضى يقول ”أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات.“