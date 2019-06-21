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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام سعودية عن قوات التحالف، إنها "نفذت عمليات استهداف لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي شمال الحديدة، تشمل قوارب مفخخة مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".
وأضاف أن "ميليشيات الحوثي تتخذ من مواقع مدنية وردت في اتفاق إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها".
وطالب التحالف "من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة"، مشيرا إلى "أن عمليات الاستهداف تتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية".
وأكد التحالف "استمراره في تحييد قدرات ميليشيات الحوثي العدائية والإرهابية".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن ضرب أهدافا للحوثيين في الحديدة تتضمن قوارب ملغومة لشن هجمات وتهديد الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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