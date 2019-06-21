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التحالف العربي يعلن ضرب أهدافا للحوثيين في الحديدة تتضمن قوارب ملغومة لشن هجمات وتهديد الملاحة

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام سعودية عن قوات التحالف، إنها "نفذت عمليات استهداف لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي شمال الحديدة، تشمل قوارب مفخخة مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".

وأضاف أن "ميليشيات الحوثي تتخذ من مواقع مدنية وردت في اتفاق إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها".

وطالب التحالف "من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة"، مشيرا إلى "أن عمليات الاستهداف تتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية".

وأكد التحالف "استمراره في تحييد قدرات ميليشيات الحوثي العدائية والإرهابية".

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© REUTERS / Khaled Abdullah

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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